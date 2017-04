Prefeitura reforça sinalização de trânsito e pintura no entorno do cemitério municipal

A prefeitura de Rio Claro está realizando uma série de melhorias no interior e nas imediações do Cemitério Municipal São João Batista, localizado no Bairro do Estádio. Os serviços começaram na semana passada e estão tendo continuidade ao longo desta semana. “O lado exterior do muro está recebendo nova pintura e algumas colunas de sustentação que estavam desgastadas estão sendo refeitas”, explica Sérgio Christofoletti, diretor de Administração.



O serviço está sendo feito por funcionários do cemitério e do setor de próprios municipais. O terreno que fica no fundo do cemitério – paralelo à Rua 20 – foi limpo e pavimentado. O acúmulo de lixo no local era alvo de reclamações de moradores e usuários. Agora, os resíduos são depositados em caçambas e o conteúdo é recolhido por caminhões semanalmente, às terças e quintas-feiras. O prédio que fica no local também recebeu melhorias, serviço que será estendido à capela. “A capela vai receber nova pintura”, informa o gerente do Cemitério e Velório Municipal, Natanael Soares de Carvalho.

Além dos trabalhos de manutenção, a sinalização de solo está recebendo reforço. “Estamos refazendo a pintura das vagas de estacionamento de veículos, sinais de ‘Pare’ e faixas de pedestres”, esclarece Adilson Marques, diretor de Mobilidade Urbana. Na próxima semana será feita a poda das árvores que ficam dentro e fora do cemitério. Essas ações visam preparar o cemitério para o Dia das Mães, segundo dia com maior número de visitantes perdendo apenas para o Dia de Finados.

O diretor Sérgio Christofoletti revela que novas melhorias estão previstas para o segundo semestre, como a reforma das salas que ficam na entrada do cemitério onde será instalado o setor administrativo que atualmente funciona no Velório Municipal. A medida atende reivindicação dos usuários.