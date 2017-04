Páscoa traz tradições milenares que celebram e adoçam a vida

Festa sem comida não é festa. São nesses momentos que as pessoas experimentam cardápios especiais, marcando a identidade das celebrações. Isso se deve aos diversos processos culinários presentes em datas comemorativas, que costumam alterar a relação com os alimentos, passando a ter um valor simbólico. E na Páscoa, isso não é diferente. A presença do chocolate ou do ovo de páscoa, preparado com diferentes receitas, enaltece o próprio significado e afeição pela data.

“A celebração no Hemisfério Norte acontece na Primavera, que é a estação da renovação, das cores, da procriação e colheita das frutas e flores. Dessa forma, percebemos como o ovo ganha um novo sentido, atribuído a uma representação antiga de fertilidade, vida, continuidade e renascimento”, conta o antropólogo Raul Lody.

Antes dos ovos de chocolate, que passaram a ser valorizados na Páscoa a partir do século XIX, as pessoas ofereciam ovos cozidos de diferentes aves e com as cascas decoradas com desenhos e pinturas de variadas imagens que representavam a alegria da vida.

O antropólogo ainda afirma que “o nosso chocolate, que identifica a festa da Páscoa, chegou no século XVI do México, com a civilização Asteca, que valorizava o cacau como um fruto sagrado, usado para a feitura de uma bebida chamada ‘cacuhualt’. Contudo, foram os espanhóis que difundiram o cacau e suas receitas tradicionais na Europa. O rei Carlos V mandou adicionar leite, especiarias e açúcar na bebida”.

O cacau é uma espécie nativa da América Tropical, que compreende a região que vai do Peru ao México. A partir do século XVIII, o cacau passou a ser cultivado no Brasil, no sul da Bahia, região que até hoje é considerada a sua maior produtora. “Hoje, nosso país ocupa a 5ª posição no mercado internacional do cacau”, lembra Lody.

Para ilustrar um dos deleites provenientes da Páscoa, o antropólogo indica uma receita de salame de chocolate que pode ser uma opção de sobremesa durante a celebração: “Essa é uma ótima oportunidade para variar a combinação do chocolate durante o feriado, além de uma chance imperdível para colocar a mão na massa e surpreender os convidados!”.

Salame de Chocolate

Ingredientes (serve 8 pessoas):

* 300g de biscoito seco tipo maisena

* 150g de manteiga em temperatura ambiente

* 200g de chocolate fondente (meio amargo)

* 2 ovos

* 100g de açúcar cristal

* Açúcar de confeiteiro (o quanto bastar)

* 1 folha de papel manteiga

Modo de fazer:

Esfarele grosseiramente os biscoitos secos com as mãos e leve o chocolate em pedaços para derreter em banho-maria. Enquanto isso, numa tigela, coloque a manteiga e o açúcar e misture bem; acrescente os ovos inteiros e continue a mexer até ficar uma pasta lisa e homogênea. Coloque o chocolate derretido, morno, na mistura de ovos com manteiga e açúcar. Misture até fica tudo bem homogêneo; então, acrescente os biscoitos e misture a massa com as mãos.

Em seguida, coloque a massa sobre a folha de papel manteiga com o auxílio de uma espátula, espalhando-a sobre o papel sem que chegue até as bordas, dando a forma cilíndrica para a massa com a ajuda do papel e formando o salame. Depois de ter modelado a massa, embrulhe no papel manteiga e amarre as pontas do papel como se fosse um salame ou embrulhe com papel alumínio. Leve para o congelador e deixe repousar por pelo menos 4 horas. Passado o tempo, polvilhe o açúcar de confeiteiro sobre um tabuleiro, desembrulhe o salame de chocolate e coloque sobre o açúcar, deixando-o pronto para servir.(fonte – Doce Equilibrio)