JUAREZ ALVARENGA

A vida caminha para frente e deixando para trás traços marcantes. Esta sinalização nos conduz a aumentar os passos e horizontes.

Momentos inoportunos e ensinamentos ricos convergem, para soluções solidas e inteligentes.

Cavar com consciência, porém sem ter a noção da profundidade do abismo é um relapso que cometemos no decorrer da existência.

Se nossa dor dos erros cometidos nos salvasse seria a vida, significativamente, leve e lépida. Porém, é a consciência do erro e a logística de saída nos faz ser crentes em um futuro brilhante.

Se nossa descida no abismo não é instantânea e sim obras cumplice com o ser humano sua saída é obra grandiosa de seu próprio intimo. O tempo, juntamente com a vontade de acordar cedo, para enfrentar as batalhas diárias com otimismo e afinco é sem duvida a estratégia mais inteligente.

Confesso que já fui arredio de mim mesmo. Desafeto de meu patrimônio intimo. Morador quase vitalício de abismo escuro. Mas o dia que fui seduzido por mim mesmo as nuvens escuras transformaram em arco íris brilhantes. Aproximei com profundidade de minhas características singulares acabei encontrando um tesouro reluzente nas entranhas de minha dor.

Foi como um lampejo. Tudo aconteceu, quando o piso do abismo chegou ao limite. A subida não foi linear cheio de recomeços. Deixei para trás minhas convicções autodestrutivas e ergui meu castelo intimo com sabedoria e alegria.

Construir algo poderosíssimo, depois do encontro resoluto comigo mesmo.

Dele nasceu um novo homem, dentro de um novo mundo, com nova mentalidade fazendo apologia da felicidade perene.

Por isso digo, que minha maior conquista foi ter sido salva na mais forte correnteza e ter chegado renovado no paraíso humano possível.

Hoje levanto com minha força máxima e cumprimento o dia com alegria e vou atrás de meus sonhos possíveis, com tenacidade dos heróis de si mesmo.

E MAIL: juarezalvarengacru@gmail.com