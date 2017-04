Estados Unidos: Passeando de trem em North Conway – New Hampshire

E. Cortez

Os passeios de trem deixaram saudade em muitos brasileiros, em especial naqueles que, no Estado de São Paulo, desfrutaram dos áureos tempos da Cia Paulista de Estrada de Ferro – mais tarde Fepasa.

Para os saudosistas que visitam os Estados Unidos, a pequena cidade de North Conway, que fica no estado de New Hampshire, reserva uma boa surpresa.

Localizada a aproximadamente 2h30m de Boston, é um destino legal para quem quer sair do agito da cidade grande e curtir a natureza. E, mais ainda, para um agradável passeio de trem.

A estação fica no centrinho da vila, onde há uma praça, campo de futebol, lojas de souvenirs, cafés e até um pequeno cinema. Dentro da estação está obviamente a bilheteria para compra das passagens do trem. Mas, para garantir seu assento, é recomendável que se faça a compra antecipada por esse site, especialmente se você estiver por lá no outono, época que as árvores começam a mudar de cor e perder suas folhas e, portanto, o passeio é bastante procurado em razão do espetáculo proporcionado pela coloração variada da paisagem.

A ferrovia que passa por essa estação, chamada de Conway Scenic Railroad (estrada de ferro cênica), opera três diferentes passeios, com durações que variam de 1 hora a 5 horas e meia.

Na categoria Valley Train estão as duas excursões mais curtas. A primeira com 55 minutos de duração e 18 quilômetros de estrada de ferro. Um passeio que percorre a região sul de North Conway e é ideal para quem só quer “dar uma voltinha” ou está acompanhado de crianças pequenas e/ou idosos. Os preços variam de $16.50 (vagão simples) a $36.50 (vagão com refeição incluída).

A segunda opção dura 1h e 20 minutos e tem 34 quilômetros. Esse percurso vai na direção norte, até a cidadezinha de Bartlett, com preços que começam em $27.50 (vagão simples) e vão até $68.50 (refeição incluída). Apesar de trajetos inversos, em ambos os passeios o trem fica na maior parte do tempo em meio à vegetação, em terreno plano, mas passa também por pequenas vilas de moradores, alguns rios e um resort/estação de esqui.

A outra categoria de trajeto é o Notch Train, com excursões que percorrem a histórica ferrovia Maine Central Railroad, inaugurada em 1870. Esse sim é o passeio panorâmico, pois passa por um relevo bem acidentado, com vales entre montanhas, rios, cachoeiras e cruza pontes suspensas, como a Willey Brook Brigde. O trajeto dura 5h e meia, vai até Crawford Notch e volta para North Conway. Por ser tão longo, tem duas paradas para os passageiros esticarem as pernas e conhecerem pequenas estações de trem do caminho.

Para essa opção, os tickets custam de $60 a $114 dólares por pessoa. Vale lembrar que os preços são para adultos. Crianças pagam um pouco menos.

Para os saudosistas, é também uma viagem ao passado! Pra quem nunca andou de trem, tenho certeza que o Valley Train já vai ser sensacional. A ferrovia é histórica, os vagões do trem são super antigos, então tudo isso torna a saga mais especial.