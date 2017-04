Celebrações do Tríduo Pascal

Nessa quinta-feira Santa - 13 de abril - Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio

O evento acontecerá às 19h30: Missa Solene, com lava-pés, consagração do pão ázimo e distribuição de ervas amargas e suco de uva aos participantes na Matriz Imaculado Coração de Maria (Rua Pe. Paulo Pastana Smith, nº 624 – Jardim Hipódromo) e na Capela Santa Teresinha (Av. 33, nº 2.250 –

Parque São Jorge). Após adoração ao Santíssimo até meia noite.

14 de abril – Sexta-feira Santa – Paixão e morte de Jesus: Das 08h às 12h: Adoração ao Santíssimo no Centro Pastoral e na Capela Santa Teresinha e Confissões, das 9h às 11h30, na Matriz Imaculado Coração de Maria.

15h30: Celebração da Paixão e Morte de Jesus e Sermão das Sete Palavras nas Capelas Santa Clara (Av. M29, nº 408 – Jardim Santa Clara) e Santa Rosa de Lima (Av. M51, nº 2.066 – Jardim Progresso) com adoração de Jesus na Cruz e coleta para as Obras da Terra Santa.

19h30: Procissão com Via-Sacra saindo da Capela Santa Rita de Cássia (Rua M21, nº 85 – Cervezão) e indo até à Capela Santa Teresinha.

15 de abril – Sábado Santo – Vigília Pascal – 9h Celebração Penitencial na Matriz Imaculado Coração e em seguida atendimento de Confissões até 11h30.

19h30: Solene Vigília Pascal na Matriz Imaculado Coração de Maria (com batizados) e na Capela Santa Teresinha.

16 de abril – Domingo de Páscoa – Ressurreição de Jesus – 8h Missa Solene na Matriz Imaculado Coração de Maria e na Capela Santa Teresinha.

9h30: Missa Solene nas Capelas Santa Clara e Santa Rosa.

18h: Missa Solene na Capela Santa Rita de Cássia e entronização das Relíquias de Santa Rita de Cássia.