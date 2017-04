Vereador solicita recursos para investimento em infraestrutura

O objetivo do encontro foi obter emendas parlamentares para investimentos na infraestrutura de Rio Claro.

O vereador enfatizou ao deputado que Rio Claro carece de verbas para serem investidas na infraestrutura da cidade e que sofre com a falta de pavimentação asfáltica em alguns bairros.

Outro ponto abordado, segundo Irander, é que faltam investimentos para melhorias na mobilidade urbana do município, bem como, carece de recursos para conclusão de diversas obras inacabadas de postos de saúde – esta última foi tema de requerimento do vereador ao prefeito.

Mediante o diálogo, o parlamentar obteve êxito em seu pleito junto ao deputado, que se comprometeu a destinar ao município, uma emenda parlamentar no valor de R$ 250.000,00. Além disso, o deputado firmou compromisso com o vereador de destinar mais emendas de sua cota parlamentar a Rio Claro.