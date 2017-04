Polícia militar apreende adolescente por receptação e recupera veículo

Durante patrulhamento os policiais receberam informações de que um veículo havia sido subtraído nas imediações do Jardim Floridiana e após serem informados sobre as características do automóvel, obtiveram sucesso em localizá-lo no Jardim Chervezon, constatando que o condutor do veículo tratava-se de um adolescente, localizando uma chave mixa utilizada para subtrair o veículo.