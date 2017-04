Paixão de Cristo de Piracicava segue até domingo (16)

A apresentação inicial da “Paixão de Cristo de Piracicaba”, que aconteceu no domingo, dia 9 de abril, superou as expectativas da Associação Cultural e Teatral Guarantã. Um público numeroso compareceu ao Engenho Central, na primeira noite da encenação para prestigiar a estreia da28ª edição consecutiva do espetáculo.



Para Deiwson Souza, presidente do grupo responsável pela encenação, a apresentação ficou acima do esperado. “Tivemos uma estreia muito satisfatória e consideramos muito emocionante. Mais uma vez, toda a família Guarantã está de parabéns por mais um ano da montagem”, declarou.



Sobre a peça, Souza afirmou que mede a qualidade do espetáculo com a capacidade que a encenação tem de emocionar as pessoas presentes. “Deu para perceber o quanto o público se comoveu acompanhando passo a passo a vida a as cenas que contam a vida de Jesus. Achei que a montagem deste ano está poética”, completou após a apresentação de estreia.



Encenado ininterruptamente desde 1990, o espetáculo sempre apresenta novidades se diferenciando das edições anteriores. Na edição deste ano, logo no início, a diretora Viviane Palandi narra um preâmbulo que antecede os acontecimentos e, em seguida, o Coral Vozes entoa a canção ‘Ó noite santa’, de Adolphe Adam.



Espetáculo continua hoje

As apresentações da “28ª Paixão de Cristo de Piracicaba” tem continuidade na noite de hoje e se estendem até o Domingo de Páscoa (16), todas as noites, sempre às 20 horas, no Engenho Central. Na sexta-feira Santa, dia 14 de abril, noite de maior procura do público, está programada uma apresentação extra. A primeira sessão será às 17 horas e a segunda, às 20 horas.



Com um elenco de 350 atores e num cenário de oito mil metros quadrados, a peça transcorre em cenas simultâneas, especialmente projetadas para permitir uma completa visibilidade de toda encenação, que acontece a céu aberto, nas margens do rio Piracicaba. A direção artística pertence a Viviane Palandi. A realização é da Associação Cultural e Teatral Guarantã e da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo.



Sobre a Paixão de Cristo de Piracicaba

Lembrando uma verdadeira cidade cenográfica e tudo a céu aberto, a montagem acontece num espaço de oito mil metros quadrados e a história transcorre em cenas simultâneas, encenadas para permitir ao público uma completa visibilidade de todos os palcos que compõe toda a estrutura, onde se desenvolvem 30 cenas.



Acomodado em uma arquibancada com capacidade para mais de 2.500 pessoas, no decorrer da apresentação o espectador sente-se envolvido pelo clima do espetáculo, num realismo obtido graças aos inúmeros efeitos cênicos e técnicos. A dramaticidade da trilha sonora, juntamente com os recursos utilizados, tais como carruagens, bigas, soldados e artistas circenses, remete o espectador à própria época.



Por tudo isto, e após 28 anos de apresentações ininterruptas, a Paixão de Cristo de Piracicaba é reconhecida, pela crítica especializada, como um dos melhores espetáculos do gênero em todo o país.



Patrocínio Master: Caterpillar Brasil, co-patrocínio: Bom Peixe e Elring Klinger, todas através de recursos incentivados pela Lei Rouanet do MinC – Ministério da Cultura. Promoção Cultural: Gazeta de Piracicaba e Jornal de Piracicaba.



Tem direito a apagar meia entrada estudantes e idosos acima de 60 anos. Criança até 6 anos não pagam, acima de 6 até 12 anos pagam meia. Nos dias promocionais, o valor é de meia entrada para todos.

Estacionamento com seguro

Carro

Como chegar

Piracicaba está localizada a 160 km de São Paulo, a 80 km de Campinas, 40 km de Tietê e a 30 km das cidades de Limeira e Rio Claro. No sentido capital interior, pela via Anhanguera, acesse a rodovia Luiz de Queiroz (SP 304) no Km 120. Pela rodovia dos Bandeirantes, o acesso é no Km 134 B. O acesso ao Engenho Central acontece somente pela entrada do Mirante – Av. Maurice Allain, 454. Mais informações sobre ingressos e estacionamento pelo tel – (19) 3413-7888/ 3413-5982 / 3375-5196