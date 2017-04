Guarda civil apresenta tentativa de homicídio pelo Jardim Cervezão

O veículo segundo consta estava de fronte a casa de sua namorada pela Av. M 17 com Rua M 20. Imediatamente a Vtr 487 com os Gcms Pedro e Cortes se deslocaram e constataram. Trata- se de D.C.A morador do bairro Vila Alemã e seu veículo um Honda Civic 2013 de cor cinza com várias perfurações de pistola 380, onde o mesmo foi socorrido por populares e atingido com vários disparos. Segundo informações parou um veículo de cor preta onde desceu um indivíduo e efetuou vários disparos em direção a vítima que a princípio foi socorrido até a Upa do Cervezão e posteriormente transferido ao PSMI onde permanece internado em estado grave. Apresentado ao Plantão Policial a autoridade plantonista elaborou BOPC 3825/2017 de Homicídio Tentado juntamente com Auto de Exibição e Apreensão do veículo. A Gcm elaborou RO GCM 627/17 de Tentativa de Homicídio.