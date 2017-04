Na tarde de domingo, 09/04/2017, após solicitação de que aconteceu um furto de motocicleta no interior da Floresta Estadual, próximo à captação de água do DAAE, a viatura 487 se deslocou até o local onde ocorreu o fato e com o auxílio do vigilante do local, a equipe logrou êxito em localizar o veículo escondido em uma trilha perto de onde foi deixado pelo proprietário.