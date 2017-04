Fórmula 1: Hamilton vence na China, em corrida espetacular

E. Cortez

Olá amigos! Quem acompanhou o GP da China, na madrugada de domingo, viu a tranqüilidade de Hamilton ao liderar do início ao fim da prova. O britânico largou bem na pole position e seguiu quase sem ser incomodado até o fim da corrida. Agora, ele empata em número de pontos com o alemão Vettel (43), que ficou em segundo e assim mostrou que a disputa entre os dois deve ser grande ao longo da temporada.

A prova do alemão nesta prova foi muito mais agitada do que a do rival da Mercedes. Ele largou em segundo e ao longo da corrida chegou a ficar na quinta colocação, mas mostrou todo o seu talento ao conseguir ultrapassagens espetaculares.

E fechando o pódio, em terceiro tivemos o espetacular Max Verstappen, que largou na décima sexta colocação e teve uma atuação que lembrou o GP do Brasil do ano passado. Ganhou diversas posições “no braço”, fez grandes ultrapassagens sobre os pilotos da Ferrari e ainda brigou bastante contra o seu companheiro de equipe nas voltas finais.

Ricciardo, também na Red Bull, foi o quarto colocado na prova, seguido pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari. Ambos tiveram desempenhos semelhantes. Apesar de terem começado muito bem, os dois foram superados pelos seus companheiros de equipe.

Em sexto, Valtteri Bottas, da Mercedes, não teve muito o que comemorar. Largou na terceira colocação e fez uma prova conturbada, porém discreta. Assim despencou no grid e precisou remar para garantir uma posição melhor no fim da corrida.

O top 10 foi completado por Carlos Sainz, da Toro Rosso, Kevin Magnussen, da Haas, Sergio Pérez e Esteban Ocon, ambos da Force India. Eles completaram a prova em sétimo, oitavo, nono e décimo, respectivamente.

Felipe Massa, que tinha tudo para realizar uma grande corrida no GP da China, infelizmente não pontuou. Largou em sexto, mas perdeu muitas posições ao longo da prova e cruzou a linha de chegada apenas em décimo quarto.

O brasileiro realizou bons tempos nos treinos livres, e dessa forma a expectativa era alta para o piloto da Williams, que se mostrou desapontado após o término do GP.

“Tudo deu errado. Quando o safety car entrou, meus pneus esfriaram demais. Não fui capaz de dirigir direito, pois parecia que estava pilotando no gelo. Essa foi a pior parte, e com isso perdemos muito tempo e posições”, afirmou.

Nos testes livres, Massa deu indícios de que poderia brigar de igual para igual com os carros da Red Bull, que vem se mostrando a terceira maior força da categoria até o momento. No entanto, acabou sofrendo muitos problemas mecânicos em sua Williams.

“Precisamos colocar a cabeça no lugar e fazer o que fizemos na Austrália e no treino qualificatório na China. Agora vamos olhar para frente e nos concentrar para o Bahrein”, avaliou o brasileiro.

Companheiro de Massa na Williams, o jovem Lance Stroll foi o primeiro piloto a abandonar a corrida. Logo na primeira volta, o canadense bateu seu carro e acabou perdendo o controle, saindo da pista.

O GP do Bahrein, o terceiro da temporada 2017 da Fórmula 1, acontece no próximo dia 16 de abril.

Hamilton somou sua 54.ª vitória na competição e igualou Vettel na liderança do Mundial de Pilotos, com 43 pontos

Fórmula 1

Com vitória na China, Hamilton

iguala Vettel no Mundial de Pilotos

E. Cortez

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) liderou o Grande Prêmio da China de Fórmula 1 de ponta a ponta, neste domingo, e garantiu a primeira vitória da temporada, depois de largar na “pole position”. O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) foi o segundo colocado, invertendo o resultado do primeiro GP do ano, na Austrália. Já o holandês Max Verstappen (Red Bull) completou o pódio, depois de largar da 16ª posição no grid e fazer 12 ultrapassagens. Felipe Massa não fez uma boa corrida e foi apenas o 14º. Página