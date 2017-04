Especialista dá dicas de como cuidar da imagem para ter sucesso profissional

Cuidar da imagem pessoal é fundamental para quem almeja o sucesso na carreira. Para quem busca uma colocação no mundo do trabalho ou está de olho em uma promoção, é importante ficar atento ao comportamento que se deve adotar em uma entrevista ou no ambiente de trabalho.

De acordo com o empresário e master coach Ricardo Borin, docente da área de gestão e negócios do Senac Rio Claro, as empresas se importam bastante com a imagem que seus funcionários transmitem dentro e fora do meio corporativo.

“Em muitos casos, a organização se torna o sobrenome do funcionário, que passa a ser chamado de ‘a pessoa da empresa tal’ ou ‘a pessoa que trabalha em tal lugar’. Atualmente, as coisas estão muito mais conectadas e não se separa vida pessoal e profissional. Então, mesmo fora do trabalho, temos que lembrar que estamos transmitindo algo com nossas atitudes e comportamentos. Também convém considerar que todos querem estar ao lado de pessoas que passam inspiração, motivação, segurança, conhecimento e que têm ética e boa postura”, afirma.

Para Ricardo, uma das principais características dos profissionais de sucesso é que eles são capazes de marcar positivamente o ambiente em que trabalham e as pessoas com quem convivem. O docente destaca que o oposto também acontece, ou seja, uma pessoa que transmite uma imagem negativa será lembrada por isso.

Para quem deseja aprender como compor uma boa imagem pessoal e profissional, o Senac Rio Claro oferece o curso Marketing Pessoal – Imagem e Carreira, que aborda as atitudes corretas para diversas ocasiões, como comportamento em negociações, viagens e também na internet, além de tratar aspectos como diferenças culturais e moda.

“As aulas vão proporcionar excelentes dicas e ferramentas para saber quais as posturas adequadas na vida pessoal e profissional e as formas para se alinhar a elas. Saber se posicionar e conhecer seus pontos fortes e seus pontos cegos é o primeiro passo para o bom desempenho”, destaca Ricardo.

Para auxiliar quem quer valorizar a imagem e mirar o sucesso profissional, o docente do Senac Rio Claro apresenta algumas orientações básicas.

Confira as dicas:

1 – Saiba bem quem você é, quais seus pontos fortes e fracos, e se pergunte como pode potencializar seus aspectos fortes e minimizar os fracos;

2 – Observe como os bons profissionais da sua área de atuação se vestem, se comportam, falam ou interagem. Veja o que você precisa melhorar nesse sentido;

3 – Esteja sempre atento e se perguntando qual imagem as pessoas têm de você. A resposta deve levar a outro questionamento sobre qual o impacto positivo ou negativo que essa imagem pode causar. Em caso de uma resposta negativa, questione-se sobre o que fazer para deixar uma marca positiva;

4 – Esteja sempre aberto a mudanças. Ser flexível é fundamental para o sucesso.

