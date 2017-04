Dia Mundial do Ciclista tem movimento em Rio Claro

Na próxima quinta-feira, dia 13, Rio Claro receberá mais uma edição do Ciclista na Via, campanha da AB Colinas que tem como objetivo conscientizar quem utiliza a bicicleta como meio de transporte, dando dicas de segurança ao usar o veículo nas rodovias. A ação, que faz parte do Plano de Redução de Acidentes (PRA) da concessionária e tem o apoio da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e da Polícia Militar Rodoviária, acontecerá para celebrar o Dia Mundial do Ciclista, comemorado no próximo sábado, dia 15. As atividades serão realizadas entre 7h e 9h, na ciclovia localizada no km 0 da Rodovia Fausto Santomauro (SP-127).

Durante a campanha, os ciclistas abordados receberão orientações e panfletos de segurança e faixas refletivas serão coladas nas bicicletas. Além disso, eles também ganharão um café da manhã para iniciar o dia de trabalho.

AB Colinas I Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo

A AB Colinas está entre as 20 concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, que recuperam e conservam cerca de cinco mil quilômetros da malha viária paulista. A AB Colinas é responsável por 307 quilômetros de rodovias desde março de 2000.

SP-075 – Ligação de Itu à Campinas: Rodovia Dep. Archimedes Lammoglia – do km 15 ao km 33+150; Rodovia Prefeito Hélio Steffen – do km 33+150 ao km 46+250; Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado – do km 46+250 ao km 62+700; Rodovia Santos Dumont – do km 62+700 ao km 77+600.

SP-127 – Ligação de Rio Claro à Tatuí: Rodovia Fausto Santomauro – do km 0 ao km 32+026; Rodovia Cornélio Pires – do km 39+900 ao km 86; Rodovia Antonio Romano Schincariol – do km 86 ao km 105+900.

SP-280 – Ligação de Itu à Tatuí: Rodovia Pres. Castello Branco – do km 79+380 ao km 129+600. SP-300 – Ligação de Jundiaí à Tietê: Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto – do km 64+600 ao km 103; Rodovia Marechal Rondon – do km 108+900 ao km 158+600.

SPI-102/300 – Anel Viário de Itu: Rodovia Engº Herculano Godoy Passos – do km 0 ao km 7+900.

AB Concessões I AB Colinas

A concessionária AB Colinas pertence à AB Concessões, que tem como controlador um dos maiores Grupos em concessões rodoviárias do mundo – o Grupo Italiano Atlantia. A AB Concessões, figura entre as principais companhias de concessão de rodovias do Brasil e administra mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias, sendo responsável pelas concessionárias paulistas AB Triângulo do Sol (100%), AB Colinas (100%) e Rodovias do Tietê (50%) e, no Estado de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais (100%).