Coluna Edmar Ferreira

Rapaz, que vitória épica do Velo Clube em Batatais na estreia do técnico Candinho Farias. Estava vendo os melhores momentos com a narração de Jota Varzeloni. O que foi aquilo? Tava 2 a 0 para o time da casa e o Rubro-Verde virou nos acréscimos, com um golaço de Flávio Carioca. Foi a vitória do: “FICO”. Ou seja, adeus rebaixamento. Claro que o Velo ainda não escapou matematicamente. Mas o moral elevou.

Com os três pontos em Batatais, Velo Clube pulou para o 12º lugar, com 20 pontos, estando a sete do Guarani, quarto colocado. Imagine se o Velo tivesse vencido por exemplo, Rio Preto e Votuporanguense, em casa. Estaria brigando pela segunda fase. Esses dois empates foram cruéis. Sem contar a derrota para o Penapolense, no Benitão. Que venha agora o Capivariano, amanhã às 20h, em Capivari.

Por outro lado, o Rio Claro sofreu sua segunda derrota consecutiva. Depois de perder para o Bragantino por 3 a 2, em Bragança, o time de Sérgio Guedes caiu na Rua Javari para o Juventus por 1 a 0, gol de Léo Ribeiro aos 42 minutos do 2º tempo. E olha que o goleiro Tomazella, que ganhou a vaga de Paulo Vitor, fez defesas espetaculares.

O importante é que o Rio Claro tem a chamada “gordurinha” e segue em terceiro lugar com 27 pontos, junto com o Guarani e atrás apenas de Água Santa (32) e São Caetano (31). Amanhã, às 20h, o Azulão faz um jogo pra lá de decisivo contra o Taubaté, às 20h, no Schmidtão. O Burro da Central está em 7º lugar, com 24 pontos.

Pela importância do jogo, a Rádio Pimba transmitirá Rio Claro x Taubaté amanhã no Schmidtão. Vou narrar esta partida ao lado de Léo Mendes através do www.radiopimba.com. Como as rádios, num modo geral, priorizam os jogos fora de casa, o que concordo plenamente, entendemos que o torcedor do Azulão que não for ao Schmidtão poderá ouvir na íntegra esta partida. Acredito que a outra emissora da cidade estará em Capivari com Capivariano x Velo Clube. Convite feito. Conto com sua audiência. Avisem seus amigos rio-claristas!

Corinthians fez no domingo seu 10º jogo no Itaquerão em 2017. Cinco deles terminaram com vitória por 1 a 0. Aliás, foi o placar que mais se repetiu no estádio em 97 vezes que o Timão atuou. São 22 vezes, com 19 a favor do Corinthians e outras três contra. A vitória contra o Botafogo também registrou a marca de 3 milhões de torcedores em partidas do Timão no estádio.

O São Paulo anunciou ontem a contratação do atacante Marcinho, destaque do São Bernardo na disputa do Campeonato Paulista. O jogador, de 21 anos, chega por empréstimo até o final da temporada e reforçará a equipe na sequência da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.

Marcinho começou sua carreira nas categorias de base do Vila Nova/GO e depois seguiu para o Corinthians, clube que defendeu de 2012 a 2015. Após as conquistas do Campeonato Brasileiro Sub-20 (2014), do Campeonato Paulista Sub-20 (2014) e da Copa São Paulo de Futebol Junior (2015) pelo Timão, o atacante foi transferido para a Ponte Preta e mais tarde para o Remo. Excelente reforço!

O Palmeiras confirmou ontem a contratação por empréstimo do atacante Yan, de 18 anos, destaque do Vitória. O jogador vem na negociação que levou o meia Cleiton Xavier ao time baiano. Yan, que passou pelas seleções brasileiras de base, assinou contrato até de 31 de janeiro de 2018, com preço do passe fixado. O jogador é tratado como uma joia rara, tanto que vem sendo acompanhado pelo agente espanhol Ivan Molina.

Hoje tem jogo do grupo do Palmeiras na Taça Libertadores. Às 19h30, tem Jorge Wilstermann/BOL x Atlético Tucumán/ARG. O Verdão encara o Peñarol amanhã às 21h45, no Allianz Parque. Na classificação do Grupo 5: 1) Palmeiras 4, 2) Jorge Wilstermann e Peñarol 3 e 4) Atlético Tucumán 1. Hoje também: 19h30 – Libertad/PAR x Godoy Cruz/ARG; 21h – Estudiantes/ARG x Barcelona/EQU e 21h45 – Grêmio x Deportes Iquique/CHI.

O Botafogo venceu o Fluminense por 3 a 1, no Engenhão, e conquistou a vaga para a final da Taça Rio, equivalente ao segundo turno do Campeonato Carioca. Agora, o Fogão vai encarar o Vasco da Gama, que eliminou o Flamengo com um 0 a 0, sábado no Maracanã. Time de Jair Ventura tem a vantagem do empate no jogo único em razão da melhor campanha. Pra cima deles meu Vascão!

Enquanto aguarda em liberdade o julgamento contra sua condenação a 22 anos e três meses por assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samúdio, o goleiro Bruno fez sua estreia pelo Boa Esporte no sábado. Sua equipe ficou no 1 a 1 com o Uberaba pelo hexagonal do Módulo II do Campeonato Mineiro.

Bruno ficou exatamente 2.499 dias sem jogar. A partida contou com um público de 1.772 pagantes. O goleiro cometeu um pênalti que resultou no gol de empate do Uberaba. Após a partida, o arqueiro deixou o gramado em silêncio e foi direto para o vestiário. Não houve nenhum tipo de protesto.

A seleção brasileira feminina de futebol estreou com goleada no primeiro amistoso de 2017. Jogando domingo na Arena Amazônia, o Brasil goleou a Bolívia por 6 a 0, com gols de Fran, Cristiane, Marta, Bruna, Moron (contra) e Thaísa. Cristiane marcou seu 86º gol pela Seleção Brasileira. É a segunda maior goleadora, só atrás da Marta.

Falando em Marta, a camisa 10 da Seleção Brasileira vai reforçar o Orlando Pride, dos Estados Unidos, com um contrato de dois anos. A goleadora estava no Rosengard, da Suécia desde 2014, quando deixou o Tyreso, também do mesmo país. Marta esteve pela última vez nos Estados Unidos em 2011, quando atuou pelo Western New York Flash. No clubea americano ainda atuam as brasileiras Monica e Camilinha.

Tem início hoje a fase quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Às 15h45: Borussia Dortmund/ALE x Monaco/FRA e Juventus/ITA x Barcelona/ESP (transmissão da TV Globo). Amanhã mais dois jogos, também às 15h45: Atlético de Madrid/ESP x Leicester City/ING e Bayern de Munique/ALE x Real Madrid/ESP.

Candidato ao prêmio de MVP, Russel Westbrook tornou-se recordista de triplos-duplos em uma temporada da NBA. O armador do Oklahoma City Thunder chegou aos 42 e superou a marca de Oscar Robertson, de 1961/62. Na vitória sobre o Denver Nuggets por 106 a 105, Westbrook terminou o jogo com 50 pontos, 15 rebotes e 10 assistências. Ele agora tem 79 triplos-duplos na carreira.

Curiosidade do dia: O atacante do Bayern de Munique, Lewandowski, marcou cinco gols em apenas nove minutos de jogo. Foi na goleada de 5 a 1 sobre o Wolfsburg na abertura da sexta rodada do Campeonato Alemão, dia 22 de setembro de 2015.