Cia Éxciton apresenta espetáculo de dança no Centro Cultural

Espetáculo de dança (Re) Sentir, da Cia Éxciton, será atração na terça-feira (11) no Centro Cultural de Rio Claro. Com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a apresentação tem entrada gratuita e está marcada para as 21 horas.

A Cia Éxciton é composta por estudantes de graduação e pós-graduação da Unesp. São alunos de diferentes cursos com diversas linguagens e concepções que dialogam com o repertório corporal de cada um. O projeto busca formular concepções concretas de extensão universitária, integrando o aluno-artista com a comunidade-expectadora, proporcionando a maior participação desta na construção do projeto.

A programação cultural de abril do município inclui ainda apresentação gratuita da Orquestra Horizon Música no domingo (16), a partir das 16 horas, na Sociedade Philarmônica. No dia 23 (domingo), A Paixão de Cristo será encenada no Centro Cultural, às 19 horas. O ingresso é um quilo de alimento não perecível.