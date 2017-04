Chegada do Coelhinho da Páscoa no Shopping Rio Claro foi um sucesso

A Chegada do Coelhinho da Páscoa, um evento com muitas atividades gratuitas para as crianças que aconteceu no domingo, 9 de abril, no Shopping Rio Claro foi um sucesso! Centenas de famílias aproveitaram as atividades gratuitas para se divertir e confraternizar. Foram disponibilizados quatro brinquedos infláveis em parceria com a Keky Animações: tobogã gigante, Kid Play, piscina de bolinhas e castelinho pula-pula. Além dos brinquedos, as crianças também fizeram pintura facial e riram muito com o pocket show do Palhaço Rogerito.

O Coelhinho da Páscoa chegou de trenzinho no estacionamento trazendo alegria e inaugurando a Páscoa no Shopping Rio Claro. Na Praça de Alimentação, a peça teatral “A Páscoa no Mundo”, entreteu as crianças com o enredo que explicou o sentido cristão da Páscoa, e elas também aproveitaram para assistir ao Teatro de Fantoches.

“Foi uma festa muito bonita a Chegada do Coelhinho da Páscoa no Shopping Rio Claro. Ficamos muito felizes com a recepção das famílias e principalmente com a alegria das crianças, que se divertiram muito nos brinquedos e com o Coelhinho da Páscoa. O sucesso da nossa programação é comprovado pelo aumento de 32% no fluxo de pessoas neste domingo no Shopping”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing.

E no fim de semana de 15 e 16 de abril a alegria se repetirá com novas atrações gratuitas: acontece uma apresentação do Palhaço Jeca, animando as crianças com um pocket show a partir das 15h no sábado, 15 de abril, e da Nhá Chica, com contação de histórias no domingo, 16 de abril, das 13h às 16h.

Também no domingo serão realizadas as sessões do Teatro de Fantoches em parceria com a Faculdade Asser com sessões das 16h às 18h, na Praça de Alimentação. “Convidamos as famílias para mais uma vez virem aproveitar a nossa programação cultural no sábado e domingo. Esperamos vocês”, finaliza Sibelly.