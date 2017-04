Unesp oferece Curso de Engenharia Aeronáutica

O vestibular para a segunda turma do Curso de Engenharia Aeronáutica da UNESP, Câmpus de São João da Boa Vista/SP, estará com inscrições abertas a partir do próxima de 10/04 e vai até 28/04.

A primeira turma ingressou em Agosto de 2016. O curso de Engenharia Aeronáutica da UNESP proporciona aos seus alunos uma formação sólida, com com disciplinas que envolvem matemática, física, mecânica, materiais, eletrônica, telecomunicações, controle, aerodinâmica, estruturas aeronáuticas, motores, sistemas de voo, instrumentação para aviação etc.

Um engenheiro aeronáutico deve ser capaz de criar novas aplicações e novos conceitos. No curso, isso é estimulado não somente pela formação acadêmica de qualidade, mas também por meio de estágios, de atividades de extensão e de atividades de pesquisa (iniciação científica).

Leia mais sobre o curso

http://unan.unesp.br/guiadeprofissoes/20/cursos-de-ciencias-exatas/8/engenharia-aeronautica