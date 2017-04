Shopping RC sedia II Etapa do Campeonato Estudantil de Xadrez

Com o objetivo de divulgar a prática do xadrez entre crianças e adultos, o Shopping Rio Claro sedia neste sábado, 8 de abril, a partir das 13h30, a II Etapa do Campeonato Estudantil de Xadrez.

Organizado pelo professor Marcos Lopes em parceria com o Shopping Rio Claro, a etapa terá a participação de estudantes das escolas de Rio Claro, que disputarão diversas categorias do Campeonato: sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 e sub 16, masculino e feminino.

“A prática do xadrez é importante para promover a desenvoltura na tomada de decisões, assim como treina o pensamento crítico, desenvolve a maturidade intelectual, permite uma análise de consequências, aumenta a disciplina e a responsabilidade pelas ações, além de desenvolver a habilidade de antecipar movimentos e ações e aumentar a velocidade do pensamento. Por tudo isso, o nosso objetivo ao sediar pela segunda vez uma etapa do Campeonato Estudantil de Xadrez de Rio Claro é divulgar o xadrez visando aumentar o número de enxadristas na cidade”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.

A II Etapa do Campeonato Estudantil de Xadrez acontece na Praça de Eventos do Shopping, e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail xadrezestudantilrc@gmail.com. O valor da inscrição é 1 litro de leite e a arrecadação será entregue para uma entidade assistencial de Rio Claro.