Rio Claro busca apoio em Brasília

A compra de equipamentos para melhorar as condições de atendimento no setor de saúde pública e a busca por apoio para possa aumentar o número de academias ao ar livre em Rio Claro motivaram reuniões do vice-presidente da Câmara, Julinho Lopes (PP), e do secretário municipal de Esporte e Turismo (Setur) Ronald Penteado na última quinta-feira, 6, em Brasília.

A reunião da comitiva local com o ministro da Saúde, Ricardo Barros contou também com o deputado federal do PP Guilherme Mussi. Na área da saúde pública, as reivindicações de Rio Claro foram entregues para o ministro Barros através de ofícios e requerimentos.

“Estamos recebendo aqui em Brasília as reivindicações de Rio Claro através de ofícios assinados pelo vereador Julinho Lopes. Estarei solicitando atenção especial por parte das equipes técnicas do ministério para apurar a viabilidade de atendimentos”, disse Ricardo Barros com a documentação em mãos.

Para justificar a urgência dos pedidos encaminhados, Julinho Lopes externou ao ministro Barros que Rio Claro conta hoje com mais de 30 mil pessoas a espera de atendimentos entre exames, consultas e outros tipos de procedimentos. “A compra de equipamentos é fundamental para que possamos melhorar cada vez mais as condições de atendimento, agilizando os procedimentos”, disse o vereador.

Para Guilherme Mussi, o secretário de Esporte e Turismo solicitou apoio político para que Rio Claro possa receber novas academias ao ar livre. De acordo com Ronald Penteado, com o avanço populacional, principalmente em regiões periféricas, o gestor público precisa estar atento para garantir espaços à prática de atividades de esporte e lazer.

“A academia ao ar livre trata-se de um mecanismo importante neste trabalho de descentralização de equipamentos que são disponibilizados à comunidade”, comentou Ronald Penteado. “Solicitamos apoio do deputado Guilherme Mussi para que Rio Claro possa receber as academias”, acrescenta.

No encerramento do encontro, Julinho Lopes também solicitou apoio parlamentar para que o município possa contar com a Patrulha Agrícola. O vereador assinala que ao fortalecer o trabalho do homem do campo, a economia do município avança de forma significativa.