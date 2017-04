O domingo está recheado de atrações no Shopping Rio Claro

Para as famílias que buscam atividades gratuitas para o domingo, 9 de abril, o Shopping Rio Claro é o lugar perfeito para se divertir com a Chegada do Coelhinho da Páscoa, um evento com muitas atrações para as crianças. O Coelhinho da Páscoa chegará de trenzinho no estacionamento trazendo alegria e inaugurando a Páscoa no Shopping Rio Claro.

Mas a partir das 13h, estarão disponíveis no estacionamento quatro brinquedos infláveis, em parceria com a Keky Animações: tobogã gigante, Kid Play, piscina de bolinhas e castelinho pula-pula. Além dos brinquedos, as crianças também poderão fazer pintura facial e rir muito com o pocket show do Palhaço Rogerito.

Além dessas atrações, no domingo ainda acontecerá uma apresentação teatral bem especial, chamada “A Páscoa no Mundo”, às 15h30, na Praça de Alimentação. Após esta apresentação teatral, as crianças têm compromisso com as sessões do Teatro de Fantoches em parceria com a Faculdade Asser com sessões das 16h às 18h, na Praça de Eventos.

Com tantas atrações, não há como negar: o lugar para as famílias se divertirem de graça é o Shopping Rio Claro.