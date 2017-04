Mutirão de combate ao Aedes aegypti estará no Grande Cervezão neste sábado

Agentes da Fundação de Saúde de Rio Claro farão visitas casa a casa neste sábado (8) na região do Grande Cervezão, a mais populosa do município. O mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti tem início a partir das 8 horas. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) reforça que somente com a ajuda de toda a comunidade será possível vencer a guerra contra o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.

A ação deste sábado contará com o apoio da equipe do caminhão cata bagulho, da Secretaria de Meio Ambiente, que irá recolher entulho, pneus velhos e garrafas, entre outros potenciais criadouros do mosquito.

Boletim desta semana da Vigilância Epidemiológica de Rio Claro confirma o registro de mais dois casos de dengue no município, totalizando oito desde o início do ano. Até este momento, Rio Claro registrou um caso de chikungunya e não tem casos positivos de zika vírus

A Fundação de Saúde ressalta a importância de todos fazerem a sua parte no combate ao mosquito. Entre as principais recomendações estão manter bem tampados caixas, tonéis e barris de água; colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira sempre bem fechada; não jogar lixo em terrenos baldios; guardar garrafas de vidro ou plástico sempre com a boca para baixo; não deixar água da chuva acumulada sobre lajes e calhas entupidas.

Além dessas medidas, a autarquia recomenda ainda que a população encha os pratinhos ou vasos de com areia até a borda. Em caso de armazenamento de pneus velhos em casa, deve-se retirar toda a água e mantê-los em locais cobertos e protegidos da chuva. A limpeza das calhas deve ser feita com frequência, evitando que o acúmulo de galhos e folhas possa impedir a passagem da água.