Lambe-lambe é tema de oficina para escolas e comunidade

A Secretaria de Cultura realiza oficinas de lambe-lambe abertas à comunidade e também fechadas para grupos escolares. A arte consiste na criação de cartaz impresso, colado em muros e postes e usado no mundo inteiro como veículo de divulgação. Em abril estão na programação atividades nos dias 20, 27 e 28.

No dia 20 a atividade aberta ao público será realizada no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Mãe Preta e no dia 28 a comunidade poderá participar da oficina no Centro Cultural, ambos das 14 às 16 horas. As atividades no dia 27 serão direcionadas aos alunos da escola Marcelo Schmidt. Outras escolas interessadas em fazer agendamentos devem entrar em contato com a Secretaria de Cultura, pelo telefone 3522-8000. Podem participar da oficina alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio.