Grupo Espírita Caminho de Jesus de Ipeúna completa quatro anos

O Grupo dedica-se ao estudo, difusão e prática da Doutrina Espírita, com base na Codificação de Allan Kardec, no seu tríplice aspecto (científico, filosófico e religioso), trabalhando pela confraternização e solidariedade humana.

Sua sede provisória está instalada à Avenida 2 No. 132, Centro, Ipeúna/SP. As atividades ocorrem às segundas-feiras, com palestras e passes, e às sexta-feiras, com os estudos de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho Segundo o Espiritismo, alternadamente. Ambas as atividades tem início às 20 horas, são gratuitas e abertas ao público em geral.

Para comemorar o seu 4º. aniversário, o Grupo Espírita Caminho de Jesus programou para este sábado (8), às 16 horas, no Centro Comunitário Armando Zamboni, à Avenida 5 No. 409, a palestra com o tema “Reforma Íntima à Luz do Evangelho” que será apresentada pelo preletor Joaquim Bueno Neto da cidade de Limeira/SP. Em sequência, haverá confraternização.

Devidamente regularizado, o Grupo Espírita Caminho de Jesus é regido por seu Estatuto Social, possui registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e é filiado à União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Rio Claro e também à Estadual.

A atual diretoria do Grupo Espírita Caminho de Jesus de Ipeúna, eleita em Assembléia Geral Ordinária em dezembro de 2016, tem mandato vigente até janeiro de 2019. Segundo o presidente Valter Martinez, o Grupo trabalha de acordo com as diretrizes das associações espíritas estabelecidas pela Federação Espírita Brasileira (FEB) que é acolher, consolar, esclarecer e orientar os que o procuram.

Martinez esclarece ainda que o Grupo Espírita Caminho de Jesus, está empenhado em angariar recursos para adquirir a sede própria. Para isso tem realizado campanhas e contado com o apoio de colaboradores e simpatizantes da causa espírita e de todos os que se dispuserem a ajudar.

(fonte – Geraldo José Costa Junior – 1º. Secretário da Diretoria

Grupo Espírita Caminho de Jesus de Ipeúna)