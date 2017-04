Fundo Social adquire camas hospitalares

As camas irão atender antiga demanda de pessoas já cadastradas no Fundo Social e foram adquiridas com dinheiro de eventos filantrópicos

Em atenção às necessidades daqueles que mais precisam, o Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro adquiriu sete camas hospitalares com colchão que serão emprestadas à comunidade. Esta era uma demanda antiga de pessoas que há anos estão na fila de espera para conseguir o atendimento no município.

“Muitas pessoas não podem pagar pelo aluguel das camas e recorrem ao Fundo Social”, observa Paula Silveira Costa, presidente da entidade. “Neste início de trabalho pudemos observar as necessidades da população e estamos trabalhando para poder atender quem precisa”, destaca.

Na compra das camas, o Fundo Social investiu seis mil e 500 reais da verba que foi arrecadada com a realização de eventos.

“É uma alegria ver que o Fundo Social está realizando ações comunitárias, especialmente no atendimento aos mais carentes”, ressalta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. O empréstimo é feito com duração de tempo necessário para o tratamento e em muitos casos é de longo prazo. “Quem recebe o equipamento deve ter o cuidado de mantê-lo em bom estado para que depois possa vir a ser utilizado por outra pessoa”, observa Paula.

As famílias que irão receber as camas já foram selecionadas a partir de demanda registrada no Fundo Social, seguindo critérios sociais e de saúde.