Fórmula 1: Chuva e nevoeiro podem prejudicar GP da China

E. Cortez.

Olá amigos! Estamos de volta e já na expectativa para esta segunda corrida do ano pela temporada 2017 da Fórmula 1: o GP da China, cuja largada será às 3 horas da madrugada deste domingo, pelo horário de Brasília.

Embora seja a segunda do calendário, a corrida em Xangai será, de fato, a primeira numa pista de verdade, não de rua, constituindo assim um cenário bastante diferente do apresentado na Austrália, no Circuito Albert Park há duas semanas. E tudo isso, é bom ressaltar, se as condições climáticas permitirem que essa prova venha acontecer, a julgar pelo caos estabelecido pelo forte nevoeiro nos primeiros treinos livres.

Acompanhada de chuva, a neblina na zona de Xangai limitou a primeira sessão a menos de metade do tempo e forçou mesmo o cancelamento da segunda sessão de treinos.

Sem condições para que o helicóptero médico pudesse atuar em caso de acidente, a direção de corrida determinou duas interrupções na abertura, até que colocou mesmo um ponto final, a cinco minutos do horário estabelecido. Mais tarde foi decidido que a segunda sessão nem seria realizada.

Com tudo isso, o único piloto a correr abaixo de 1min51s foi o jovem holandês Max Verstappen. O piloto da Red Bull precisou de quatro voltas no circuito para marcar 1min50s491, o melhor tempo do primeiro treino livre.

O brasileiro Felipe Massa também se saiu bem e foi um dos que mais completou voltas em Xangai. Com o tempo de 1min52s086, o piloto da Williams foi o segundo mais veloz do confuso treino. A terceira colocação ficou com Lance Stroll, jovem companheiro de Massa, que também completou sete voltas, com 1min52s507 como o seu melhor tempo.

Protagonistas na Austrália, no primeiro GP da temporada, Sebastian Vettel, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, realizaram apenas duas voltas cada no circuito asiático, e não chegaram a marcar volta mais rápida.

Assim, tudo vira uma incógnita até a madrugada deste domingo. Mas especificamente se tudo correr bem, a prova deve servir para medir a real força de motores e também para definir o grau de dificuldade das ultrapassagens em 2017.

Colaborando nesse aspecto, outra importante diferença neste GP e potencialmente capaz de mudar o andamento da competição é a escolha dos pneus. A Pirelli distribuiu agora os pneus supermacios, macios e médios. Na Austrália foram os ultramacios, supermacios e macios. Os pneus mostraram-se decisivos na definição do primeiro resultado. Acrescente a isso as características do traçado chinês.

Para Felipe Massa, por exemplo, o circuito é do estilo da velha escola da Fórmula 1. O brasileiro diz ainda que as suas retas são os pontos favoritos para este fim de semana. “É sempre bom estar na China”, citou. “Gosto da pista, ela tem um estilo antigo, Muitas curvas são de alta velocidade e também possui uma das maiores retas da F1. É definitivamente uma pista divertida para pilotar”, resumiu.

Junto com os chineses – que são considerados os maiores admiradores dos pilotos da F1 -, os fãs brasileiros já estão na torcida por Felipe. Mas, é claro, com outro olho na disputa entre Ferrari e Mercedes. Afinal, é certo que a Ferrari venceu com méritos o GP da Austrália, mas o que se quer saber agora é se a conquista foi muito influenciada pelas condições do evento, como traçado não permanente, temperatura elevada e características dos pneus, ou se nada disso foi decisivo para Vettel celebrar a vitória, ou seja, se comprovar agora que tem um carro que se adapta bem a outras condições e é “tudo aquilo” mesmo!