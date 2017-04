Escoteiros plantam mudas de árvores em unidade de saúde

Em Rio Claro os moradores podem conseguir gratuitamente mudas de árvores para plantar em imóveis ou espaços públicos. A prefeitura doa mudas e faz orientações sobre plantio. Entidades também são atendidas. O grupo de escoteiros “Marechal Rondon”, em parceria com a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Bom Sucesso, plantou no mês passado dez mudas da árvore “Chapéu de Praia” no estacionamento da USF.

A ação na unidade de saúde é exemplo de como o plantio é importante e traz vantagens. A USF terá ganhos, pois as árvores vão umidificar o ambiente e amenizar o calor, servir como barreira contra o vento, ajudar na retenção de água, evitar a erosão do solo, purificar o ar, trazer sombra e colaborar para sensação de bem estar. Além disso, a espécie “Chapéu de Praia”, cujo nome científico é “Terminalia catappa”, possui raízes verticais, o que evita dano às calçadas.

As mudas foram doadas pela Secretaria Municipal de Agricultura. Quem quiser mudas, deve fazer os pedidos no Atende Fácil (Avenida 2, nº 130, Centro), das 8h30 às 17 horas. Após avaliação técnica, que envolve a espécie escolhida e o local que receberá o plantio, é feita a doação ou plantio da muda.

A Secretaria Municipal de Agricultura destaca que é fundamental as pessoas primeiramente se informarem sobre a espécie adequada e demais regras antes de realizar o plantio.