Delegacia da Mulher de Rio Claro será reaberta dia 12

A informação foi divulgada nessa quarta-feira (05) pelo deputado Aldo Demarchi, depois de participar, no Palácio dos Bandeirantes, da cerimônia em que Alckmin autorizou a retomada das obras de duplicação da Rodovia SP-304, do quilômetro 179 ao 189, entre Piracicaba e São Pedro.

“Iniciado há cerca de três anos, o processo de reabertura da DDM deverá finalmente ser concretizado com a presença do governador”, destaca Aldo Demarchi, um dos principais apoiadores da iniciativa. A transferência dos serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para o Poupatempo permitiu que as dependências ocupadas pela 36ª Ciretran fossem destinadas à implantação de um serviço de atendimento exclusivo às mulheres vítimas da violência. O espaço foi reformado e recebeu móveis e equipamentos no valor de aproximadamente 80 mil reais.

A denominação “Dra. Liana Mungai” foi conferida à unidade policial por meio da Lei 12457/2006, aprovada pela Assembleia Legislativa a partir de um projeto do deputado Aldo Demarchi. Nascida em Santa Gertrudes no dia 30 de maio de 1951, a homenageada foi vereadora de 1973 a 1976. Em 1987, ingressou no curso de formação de Perito Criminal, após ser aprovada em concurso público. No ano seguinte, assumiu a função na Delegacia Seccional de Rio Claro. Formada em Direito, participou de mais um certame e iniciou a carreira de Delegada em 1994, cargo exercido até seu falecimento em 2006.