Couve da Horta Municipal é servida em feijoada de crianças do Terra Nova

As mais de 200 crianças atendidas no Centro Social Esportivo Claretiano Terra Nova comeram couve como acompanhamento na feijoada servida no almoço dessa sexta-feira (7). A couve é da primeira colheita da Horta Municipal de Rio Claro e foi repassada a entidades assistenciais pelo Fundo Social de Solidariedade.

“Hoje será servida feijoada para as crianças e o prato ficará bem mais gostoso com a couve como acompanhamento”, destacou Antônio José Santos, funcionário do Centro Social Esportivo Claretiano Terra Nova nessa sexta-feira ao retirar as hortaliças do Paço Municipal.

As hortaliças foram colhidas na quinta-feira (6) na Horta Municipal, tendo como finalidade o atendimento a famílias carentes. Alface, couve, chicória e repolho estão entre os itens colhidos e que enriquecerão a alimentação de centenas de pessoas.

Ao todo seis entidades receberam os alimentos desta primeira colheita da Horta Municipal. Após realizar limpeza no terreno e preparação dos canteiros, a atual administração fez o plantio de hortaliças no local, que agora foram colhidas. A horta é gerenciada pela Secretaria Municipal de Agricultura, também responsável pelo plantio e colheita dos produtos. A cada semana são incluídas cerca de 4.800 mudas no terreno.

A horta, localizada ao lado da escola Agrícola, na estrada para Ajapi, ficou mais de oito meses desativada. O processo de recuperação começou logo na primeira semana de janeiro, assim que o atual governo municipal assumiu a prefeitura.