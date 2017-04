Coral O Mensageiro apresenta Cantata de Páscoa neste sábado

O Coral Municipal “O Mensageiro” apresenta a Cantata de Páscoa neste sábado (8), a partir das 20 horas, no Casarão da Cultura, sob a regência do maestro Daniel dos Santos Pedroso. O Casarão da Cultura fica na Avenida 3, esquina da Rua 7, 568, Centro de Rio Claro. A entrada é gratuita.

O coral vai brindar o público com a interpretação de obras de grandes compositores da música clássica, como Faustini, Franz Peter Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Handel, entre outros. Todas as músicas escolhidas para a apresentação são relacionadas à Páscoa. “Será apresentada uma sequência de músicas com coro completo, solo e duetos”, explica o maestro Pedroso. “O público pode esperar interpretações bastante técnicas, mas também carregadas de emoção”, comenta.

Fundado em 1995 pelo maestro Daniel Pedroso, o Coral Municipal O Mensageiro é uma das mais conhecidas formações musicais de Rio Claro. Além de encantar o público com memoráveis apresentações, o grupo revela e forma talentos. Os integrantes do coral recebem aulas de técnica vocal, técnica de palco, técnica de respiração, noções de cenografia e de outros elementos que envolvem as apresentações do coletivo.