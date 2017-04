Rio Claro oferece exames gratuitos no Dia Mundial da Saúde

Quatro exames simples, mas que podem salvar vidas. Medir a pressão arterial, verificar o nível de glicose no sangue, calcular o índice de massa corporal e estabelecer o peso ideal para cada pessoa, são as quatro avaliações essenciais chamadas de “mini check-up”. As pessoas que passarem pelo Jardim Público de Rio Claro nesta sexta-feira (7), Dia Mundial da Saúde, terão a oportunidade de fazer esses e outros exames preventivos gratuitamente. Profissionais da Fundação Municipal de Saúde realizarão as avaliações durante todo o dia, das 8 às 16 horas. Além do mini check-up, haverá testes de HPV, HIV, câncer bucal, entre outros.

“A prevenção é a melhor ação contra as doenças”, alerta o médico Renato de Oliveira, diretor de Assistência à Saúde da Fundação de Saúde de Rio Claro. De acordo com ele, os quatro exames que serão oferecidos no mini check-up são os mais importantes para a saúde e deveriam ser feitos periodicamente. “Muita gente não sabe que tem diabetes ou pressão alta porque nunca fez um exame, que é o primeiro passo para o tratamento”, observa Oliveira.

O mini check-up tem como objetivo detectar resultados anormais que não condizem com os valores de referência da Organização Mundial da Saúde. A realização desses quatro exames é o primeiro passo para o diagnóstico e prescrição de tratamentos. “Levar esses exames à população no Jardim Público é uma oportunidade para muitas pessoas que não têm tempo de irem a uma unidade de saúde”, comenta.

Além dos exames, haverá outras atividades e serviços, como práticas de massagem, RPG, ginástica laboral, zumba, exercícios de alongamento e relaxamento, avaliação do equilíbrio corporal e risco de quedas, avaliação e orientação nutricional, orientações sobre como realizar o descarte correto dos medicamentos e os perigos da automedicação.

Vale lembrar que esses e outros exames estão disponíveis na Rede Municipal de Atenção Básica à Saúde, por meio do atendimento prestado pelas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família em Rio Claro.