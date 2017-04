Rio Claro amplia número de vagas em creche

A nova creche passou a funcionar na Rua 11 com a Avenida 32 no bairro Santana. Segundo nota distribuída à Imprensa pela Diretoria de Comunicação da Prefeitura, com a mudança de prédio, a unidade que atendia 28 crianças de zero a três anos passará a atender 180, das quais 152 estavam na lista de espera.

Estima-se que o déficit de vagas passa de 1.100, o que tem motivado várias ações do deputado e do prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria. Em janeiro, ambos manifestaram ao secretário estadual da Educação, José Renato Nalini, a preocupação ante o risco de perda de quatro unidades destinadas a Rio Claro por meio do programa Creche-Escola. A situação mais preocupante era a do Jardim Terra Nova, com obras paradas e convênio vencido.

“Felizmente, conseguimos a renovação do convênio até 2018. Acredito que esse é o primeiro passo para recuperarmos o tempo perdido na execução dos convênios”, comenta Aldo Demarchi, responsável pela inclusão da cidade no programa gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e que utiliza recursos financeiros do orçamento da Secretaria de Educação.