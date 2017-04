Prefeitura compra mais vacinas para animais do canil municipal

A prefeitura de Rio Claro está fazendo investimentos no setor de proteção animal. Com a recente chegada de novos cachorros no canil municipal, a Secretaria de Meio Ambiente está adquirindo mais vacinas para imunização dos cães. Este foi um dos assuntos tratados pelo prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, em reunião nesta semana com representantes de setores voltados ao bem-estar animal. A conversa aconteceu em visita ao canil onde os visitantes puderam conhecer um pouco do trabalho desenvolvido no local.

“Estamos empenhados em desenvolver um serviço alinhado com os direitos dos animais”, comenta Juninho. De acordo com o departamento de Proteção Animal, o município está comprando mais 100 vacinas V-8, que devem chegar nos próximos dias. A vacina, múltipla, previne contra doenças como cinomose, parvovirose e leptospirose, entre outras.

Marilei Correa Jorge, presidente da União dos Protetores de Animais de Rio Claro (Uparc), ressaltou que “o prefeito está apoiando a causa dos animais e, juntos com a prefeitura, vamos fazer muito mais pelos animais”.

O presidente da Comissão de Direitos Animais, Edmundo Canavezzi, também se mostrou satisfeito com a postura da administração municipal em direcionar esforços no atendimento de animais em sofrimento. “Estamos longe do ideal, graças à herança maldita deixada pelo governo anterior, mas as coisas estão melhorando cada vez mais, até agora sempre com o apoio do prefeito”, ressaltou.

De acordo com a diretora do departamento municipal de Proteção Animal, Solange Mascherpe, uma maneira de a comunidade ajudar a reduzir problemas com animais soltos nas ruas é praticar a posse responsável. “Fazer a castração do animal ajuda a diminuir a quantidade de bichos domésticos nas ruas”, reforça, lembrando que a Fundação de Saúde oferece castração gratuita no Centro de Controle de Zoonose. Os agendamentos são feitos pelos telefones 3535-4441 e 3533-7155.



Os interessados em adotar podem visitar o canil municipal de Rio Claro, que abre ao público diariamente e abriga mais de 130 animais entre cães e gatos. Localizado na Rua Alfa, sem número, ao lado do Centro de Controle de Zoonoses, o canil atende de segunda a sexta-feira das 7 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriados das 8 às 12 horas.

O canil municipal possui fanpage no Facebook no endereço www.facebook.com/canilrioclaro, na qual a comunidade pode ver quais são os animais abrigados a espera de adoção. Os interessados também podem entrar em contato pelo telefone 3522-1998.