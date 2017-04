Polícia militar prende traficante de drogas

Os policiais realizavam patrulhamento no bairro Santana, quando avistaram (02) dois indivíduos em atitude suspeita, que ao serem abordados localizaram a quantia de 1.554,00 (hum mil quinhentos e cinquenta e quatro reais) em dinheiro, em ato contínuo foi realizado a vistoria veicular localizando mais (02) duas porções de cocaína pesando 0,052kg. Indagados sobre as drogas ambos confessaram que haviam comprado para revendê-las fracionadas e dividir o lucro.

Na sequência foi dada voz de prisão aos indiciados, sendo eles apresentados no plantão policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo encaminhados ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.