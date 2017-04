PM realiza operação conjunta com ministério público em Rio Claro

Na tarde de terça-feira (04), policiais militares da Companhia de Força Tática, Rocam e Canil juntamente com a Promotoria da Comarca de Rio Claro

Toda a equipe, desencadearam uma Operação Força Total e cumpriram (03) três mandados de busca em residência sendo um na Rua M 20 no bairro Cervezão, o segundo também na Rua M 20 no bairro Cervezão, onde foi detido (01) um adolescente na venda de entorpecentes, já na terceira residência na Avenida 62 no bairro Vila Olinda, foram detidos (02) dois irmãos, localizando 300 cápsulas de cocaína, 68 pedras de crack, R$ 8.055,00 em cédulas diversas e (01) um celular na frequência da polícia militar.

Na sequência os criminosos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo encaminhados ao presídio, permanecendo à disposição da justiça e o adolescente após ser ouvido foi liberado ao seu responsável legal.