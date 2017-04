Escola Arlindo Ansanello tem história de participação da comunidade

Três décadas depois a escola é ampliada também com união de esforços, aumentando o atendimento de 28 para 180 crianças de zero a três anos.

A escola municipal “Arlindo Ansanello” ganhou novas instalações nessa quinta-feira (6), abrindo mais de 150 vagas para crianças de zero a três anos. A unidade de ensino saiu do bairro BNH para a Rua 11 com a Avenida 32 no bairro Santana. Essa conquista somente foi possível graças a uma união de esforços, a exemplo do que aconteceu em 1986 quando a escola foi construída com o envolvimento da comunidade. “Nós juntamos um grupo de moradores e procuramos a prefeitura dispostos a colaborar. Nós doamos materiais e oferecemos mão de obra voluntária”, contou Antonio Florindo Casonato, um dos voluntários da época.

A creche começou a funcionar em abril de 1986 em uma casinha no BNH e depois foi ampliada. No entanto, só agora, 31 anos depois ganhou novas instalações. “Estamos muito felizes em saber que a escola está bem maior e podendo atender mais famílias”, comentou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. Com a ampliação, a creche que atendia 28 crianças passou a atender 180 retirando 152 crianças da lista de espera, que em janeiro tinha 1.155 nomes.

Juninho ressaltou que a ampliação da escola somente foi possível por meio de parceria entre os governos municipal, estadual e federal. A Unesp, proprietária do prédio, e o Instituto Federal de Educação de São Paulo (IFSP), que tinha cessão de uso do imóvel, autorizaram o uso do espaço pela prefeitura.

A escola Arlindo Ansanello foi inaugurada na gestão do ex-prefeito Lincoln Magalhães que participou da cerimônia de reinauguração. “Novamente a união de esforços foi primordial para alcançar o objetivo de atender a comunidade”, comentou. O deputado Aldo Demarchi chamou atenção para a ligação entre escola e família. “A creche é uma extensão dos lares de vocês, pais”, frisou.

A Unesp de Rio Claro esteve representada pelos professores José Alexandre Perinotto, diretor do IGCE (Instituto de Geociências e Ciências Exatas) e Cláudio Von Zuben, diretor do Instituto de Biociências, e Marcelo Camacho representou o IFSP. Cássia Regina Ansanello Pissocaro, filha do patrono da escola, também esteve presente, bem como os vereadores Seron do Proerd, Maria do Carmo Guilherme, Irander Augusto Lopes, Val Demarchi, Carol Gomes, Ney Paiva, Paulo Guedes, Adriano La Torre e Luciano Bonsucesso, a diretora da Roseli Rafael de Almeida Andreolli e demais integrantes da equipe da escola Arlindo Ansanello.