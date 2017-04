Coluna Edmar Ferreira

Na minha coluna de número 200 no Diário, começo abordando o Palmeiras, que recebe o Novorizontino, às 21h, no Pacaembu, no jogo de volta das quartas de final do Paulistão. Domingo em Novo Horizonte, o Verdão venceu de virada por 3 a 1, gols de Willian Bigode, Borja e Roger Guedes. As novidades são os retornos de Vitor Hugo, Zé Roberto e Guerra.

O técnico Silas, do Novorizontino, sabe que a missão da sua equipe é quase impossível. Além de ter a pior campanha até aqui, com apenas 15 pontos, o Tigre tem a segunda pior defesa entre os clubes classificados, com 23 gols sofridos, a frente apenas do Linense, que tomou 27. Para piorar, o Novorizontino venceu apenas um jogo fora de casa, que foi contra a Ponte Preta. Foram cinco derrotas como visitante.

O Palmeiras devolveu ao ex-presidente Paulo Nobre cerca de R$ 80 milhões, graças as receitas da venda de Gabriel Jesus ao Manchester City e o acordo com o Esporte Interativo. O objetivo do atual presidente Maurício Galiotte é devolver os R$ 146 milhões que foram emprestados ao clube pelo seu antecessor e zerar todas as dívidas até o fim de sua gestão. Nobre ainda tem R$ 65 milhões a receber.

Paulo Nobre se afastou da política do Palmeiras depois de romper com Maurício Galiotte, que era seu amigo e foi vice em sua gestão. Os dois tiveram divergências sobre o apoio à candidatura ao Conselho Deliberativo de Leila Pereira, dona de Crefisa.

O zagueiro Luan, de 23 anos, assinou contrato ontem e é oficialmente o novo reforço do Palmeiras. O ex-jogador do Vasco firmou vínculo até março de 2022 com o Verdão. Luan, que foi campeão olímpico com a Seleção Brasileira, trabalhou com o goleiro Fernando Prass no Vasco. O zagueiro chega para disputar posição com Mina, Vitor Hugo, Edu Dracena e Antônio Carlos.

Corinthians foi esforçado e venceu o Universidad de Chile por 2 a 0, quarta-feira no Itaquerão, pela estreia da Copa Sul-Americana. O Timão não fez uma grande partida, mas foi eficiente no ataque. Jadson, que está voltando a jogar bem, marcou um golaço. Time paulista conseguiu abrir boa vantagem para o jogo de volta, que será no dia 10 de maio, em Santiago. O batismo de Fábio Carille foi positivo. Foi a primeira vez que comandou o Corinthians em um jogo internacional.

Que barbaridade a confusão criada pelos torcedores do Universidad. Os chilenos entraram em confronto com a Polícia Militar, arrancaram pedaços das cadeiras da arena e arremessaram em direção aos corintianos. A PM entrou em ação e mandou a borracha nesses vândalos. Que baita prejuízo. Clima quente para o jogo de volta.

Aliás, no começo da tarde de ontem, o Corinthians divulgou o balanço do prejuízo causado pela torcida do Universidad do Chile. Os atos depredaram 220 peças, entre assentos e encostos. Foram arrancados também um corrimão da arquibancada visitante, uma tampa de um vaso sanitário e uma porta de vidro do portão de credenciamento do estádio. O Corinthians espera ser ressarcido pelo time chileno.

Já o São Paulo ficou no 0 a 0 com o Defensa y Justicia, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires e vai decidir a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana no Morumbi, dia 11 de maio. Tricolor teve 13 desfalques, entre machucados, suspensos e poupados. Mesmo assim, conseguiu manter a sequência de sete partidas sem derrota e o terceiro jogo seguido sem sofrer gol, algo inédito na temporada.

Rogério Ceni gostaria de contar com o atacante Rogério nesta temporada, mas o São Paulo acertou a venda em definitivo para o Sport. O time pernambucano firmou acordo com o jogador até 2021. Rogério, que um dia foi chamado de Neymar do Nordeste, é o principal artilheiro do Leão nesta temporada com 8 gols.

Lugano, do São Paulo, foi multado em R$ 10 mil pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. O uruguaio infringiu a regra do exame antidoping após o empate por 1 a 1 contra o Botafogo, no dia 22 de março, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O zagueiro foi sorteado para o exame antidoping, mas passou pelo vestiário antes de realizar o procedimento. Isso não pode. O Tricolor vai recorrer da decisão.

Zeca retornou ao Brasil após viagem para a Itália. O lateral do Santos providenciou documentos com vistas a obter a dupla cidadania e o passaporte europeu. O jogador, que está em fase final de recuperação de um edema muscular na coxa direita, deverá estar à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida que definirá um dos semifinalistas do Paulistão contra a Ponte Preta, segunda-feira às 20h, no Pacaembu.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) acabou ontem com qualquer esperança do Internacional/RS disputar a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. O caso Victor Ramos foi encerrado em Lausanne, na Suíça, e desta forma, o Colorado participará da Série B em 2018.

A Corte Arbitral do Esporte ainda puniu o Inter/RS. O clube gaúcho terá de pagar 8 mil francos suíços (cerca de R$ 24 mil) à CBF, 12 mil francos suíços (cerca de R$ 37 mil) ao Vitória e 50 mil francos suíços (cerca de R$ 155 mil) ao tribunal. Ao Inter ainda cabe recurso, mas o Tribunal não costuma voltar atrás nas decisões do CAS. Bem feito. É ridículo time recorrer ao tapetão. Chega de Fluminenses nessa vida.

Após sete anos, a Seleção Brasileira está de volta a liderança do ranking da Fifa. A equipe comandada por Tite retorna ao topo após vencer as últimas oito partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Além disso, garantiu uma das vagas com quatro rodadas de antecedência. Brasil soma 1.661 pontos, contra 1.603 da Argentina, 1.464 da Alemanha, 1.403 do Chile e 1.348 da Colômbia.

Edgardo Bauza seguirá comandando a Argentina. A confirmação veio de Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA). O ex-treinador do São Paulo estava pressionado após a inesperada derrota para a Bolívia por 2 a 0, em Laz Paz, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Com isso, ele estará no banco de reservas contra o Uruguai, em Montevidéu, no mês de agosto. Neste momento a Argentina ocupa a quinta colocação, com 22 pontos.

A Polícia Federal prendeu cinco pessoas na operação Águas Claras, que investiga um suposto esquema de fraude com recursos públicos repassados à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) para o desenvolvimento esportivo. O valor desviado pode chegar a R$ 40 milhões. O presidente Coarcy Nunes é um deles.

Outros 16 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Todas as medidas foram expedidas pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Os investigados operação Águas Claras responderão pelos crimes de peculato, associação criminosa e fraude a Lei de Licitações. Meu Deus do céu, como existem aproveitadores em nosso país. Até na natação. Que vergonha.

Curiosidade do dia: Na estreia do mundial de 1938, o Brasil jogou de camisa azul e calção preto. Foi dia 5 de junho contra a Polônia e vencemos por 6 a 5.