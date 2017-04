Cantor Jorge Soares se apresenta na Feira Corujão nesta sexta-feira

A Feira do Produtor Rural de Rio Claro, na Central de Agronegócios, terá na sexta-feira (7) apresentação musical de Jorge Soares. O músico experiente, cantor de voz forte e encorpada levará ao público o melhor do samba e MPB a partir das 17h30.

“A partir de iniciativa dos produtores, apoiada pela Secretaria de Agricultura, a feira ganhou para esta semana mais este atrativo, que deixa o ambiente ainda mais agradável”, observa Emílio Cerri, secretário de Agricultura.

Jorge Soares nasceu na Bahia, em Santo Amaro da Purificação, terra de artistas consagrados como Caetano Veloso. Apresentou-se em grandes casas noturnas e hotéis de São Paulo, como Barracão de Zinco, Vila, Moema Samba, Jogral, Boca da Noite, Café Piu Piu, Brasilton, Mofarrej, Sheraton, entre outros.

Com duas edições semanais, às terças e sextas, a Feira do Produtor, também conhecida como Corujão, tem como uma das suas principais características a venda de itens não industrializados, inclusive alimentos como linguiça e queijo, todos com certificação do Sistema de Inspeção Municipal (SIM), o que garante a qualidade dos produtos comercializados. Como os produtos chegam ao consumidor sem intermediários, os preços ficam mais em conta. Dos expositores da Feira do Produtor, 27 são agricultores e vendem verduras e legumes. Vinte e nove vendem bolos, pães, massas, temperos, pimentas, condimentos e outros produtos culinários. A feira tem ainda nove bancas de artesanato. A Central do Agronegócio fica no antigo espaço livre da Vila Martins, na Rua 3-A.