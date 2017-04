Cantata de Páscoa é atração sábado no Casarão da Cultura

O Coral Municipal apresentará no sábado (8), a partir das 20 horas, Cantata de Páscoa no Casarão da Cultura. A entrada é gratuita.

O público poderá conferir nesse sábado (8) Cantata de Páscoa no Casarão da Cultura, em Rio Claro. A apresentação, realizada pelo Coral Municipal, tem entrada franca e está marcada para começar às 20 horas.

Sob direção e regência do maestro Daniel dos Santos Pedroso, o coral interpretará clássicos de Mozart, Händel e Schubert, entre outras composições que prometem emocionar os presentes. O Casarão da Cultura fica na Avenida 3, esquina com a Rua 7.