Adolescente é apreendido pela Policia Militar

Policiais Militares da Companhia de Força Tática apreenderam um adolescente, esclareceram um furto, recuperaram um celular e localizaram um criminoso procurado pela justiça, na manhã de quinta-feira (06), em Rio Claro.

Durante Operação “Malha Fina”, os policiais da equipe de ROCAM realizavam patrulhamento no bairro Vila Nova, quando avistaram uma pessoa, conduzindo um veículo, em atitude suspeita e após realizarem os procedimentos de busca, obtiveram sucesso em localizar um aparelho celular e ao consultarem o número do IMEI, constataram que se tratava de produto de furto no município de Leme. Posteriormente realizaram diligências até a residência do adolescente, onde foi localizada outra pessoa, a qual apresentou documentação de identificação falsa, verificando que se tratava de um criminoso procurado pela justiça, e após vistoriarem o imóvel foram localizadas diversas capas de celulares e uma porção de droga.