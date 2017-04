VOCÊ TEM A SUA CONTRIBUIÇÃO

Muitas vezes deixamos de observar e compreender a nossa contribuição ao mundo. Na maioria do tempo esquecemos de avaliar nossa contribuição ao contexto geral de nossa vida. Na nossa família, em nossa sociedade, em nossa profissão, em nosso ambiente de trabalho. E essa falta de compreensão pode nos reprimir e deixar de valorizar até quem somos.

Aquele pequeno esforço pode nos levar a contribuir para desenvolver nossa capacidade inerente de servir e de amar, de fazer com que tudo caminhe para a realização do que desejamos e juntos crescermos fazendo a nossa parte.

Madre Tereza de Calcutá visitou vários países e sempre procurou levar a sua mensagem de amor, de fé, de caridade e de sua ligação espiritual com o Criador. E em uma dessas viagens esteve na Índia. Como era de costume visitar vários lugares por ande passava, foi convidada a visitar uma fábrica de parafusos. À medida que caminhava pela fábrica percebeu em um canto um homem cantarolando alegremente enquanto juntava parafusos um pouco diferente de tamanho.

Aproximou-se do homem e disse: – O que você está fazendo? Ele vira para ela e diz: – Construindo aviões! De início deve ter pensado que o homem não tinha entendido sua pergunta.

– Construindo aviões? Indagou Madre Tereza. Não demorou muito para o homem olhar nos olhos dela e responder que sim. E completou: – Sem esses minúsculos parafusos o avião não pode voar.

Uma magnífica lição de vida não é? Ela nos faz refletir que quando o trabalho parece maçante e sem valor, é útil lembrar nosso papel no esquema total das coisas. Esse homem compreendeu a importância de sua contribuição, por menor que fosse, e assim poderia alegremente realizar sua tarefa.

Talvez possamos compreender também qual a nossa contribuição, mesmo que a nosso ver possa ser um trabalho pequeno, mas muito importante para a vida de muitos. E…: Qual a sua contribuição?O que faz seu trabalho parecer grandioso? Eu não sei se você já pensou nisso. E também não sei se você já avaliou isso. O que eu sei que você tem muitos talentos e talvez ainda não tenha percebido que sem a sua ajuda um ”avião” não poderá levantar vôo e nem sequer conseguirá cumprir seu destino. Pense nisso!

Dr. José Roberto Teixeira Leite é Cirurgião-Dentista e Coach em PNL

