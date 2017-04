Rio Claro terá comissão para acompanhar a elaboração do orçamento municipal de 2018

Rio Claro terá uma comissão para acompanhar a elaboração do orçamento municipal de 2018. A proposta foi sugerida na manhã dessa terça-feira (4) em reunião entre representantes da prefeitura, do Sindicato dos Servidores Municipais e de uma comissão especial dos servidores para discutir o acordo coletivo. A comissão de acompanhamento será formada por quatro membros: dois sindicalistas e dois funcionários indicados pela categoria. A proposta deverá ser oficializada pelo sindicato ao governo municipal.

O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, reafirmou a impossibilidade de conceder reajuste salarial maior que a inflação. “Queríamos dar um índice maior, mas infelizmente não há recursos disponíveis”, disse, citando a crise econômico-financeira do município. Juninho lembrou que o governo anterior não deixou dinheiro em caixa para pagar a folha de dezembro de aproximadamente R$ 24 milhões. “Se isso tivesse acontecido, a prefeitura teria um fôlego financeiro”, destacou. Mesmo assim, avanços aconteceram neste início de ano como o retorno do café da manhã e o pagamento das parcelas da dívida da prefeitura com o IPRC (Instituto de Previdência de Rio Claro).

Sem recursos, a administração municipal oferece reposição da inflação do período e aumento do vale alimentação de R$ 280 para R$ 310. Nas cláusulas sociais haverá a inclusão do pagamento de auxílio natalidade no valor de um piso da categoria e a concessão de licença paternidade de cinco dias. Além disso, haverá ampliação do ticket refeição para os vigias que antes não recebiam o benefício. Depois de oito anos com valor inalterado, o ticket subirá de R$ 10,50 para R$ 19,50, aumento de 85,71%. O valor do lanche passará de R$ 3,50 para R$ 7,00 e da marmita de R$ 7,50 para 12,00. O sindicato deverá discutir a proposta com a comissão de negociação do acordo coletivo e chamar nova assembleia para deliberação com a categoria.

Da reunião participaram o prefeito Juninho da Padaria; os secretários Jean Scudeller (Administração), Gilmar Dietrich (Finanças) e Rodrigo Ragghiante (Procurador Geral); o presidente do sindicato, Tu Reginato, e outros dirigentes do sindicato, e a comissão especial formada durante assembleia da categoria.