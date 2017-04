Rio Claro comemora Dia Mundial da Saúde com exames preventivos

A ação especial envolverá profissionais de todos os setores da Fundação das 8 às 16 horas. O evento é aberto ao público que poderá realizar testes de HPV, HIV, glicemia, câncer bucal, índice de massa corpórea, aferição de pressão, entre outros. Haverá ainda as práticas de massagem, RPG, ginástica laboral, exercícios de alongamento e relaxamento, avaliação do equilíbrio corporal e risco de quedas, avaliação e orientação nutricional, orientações sobre como realizar o descarte correto dos medicamentos e sobre os riscos à saúde por conta da automedicação. “Será uma oportunidade das pessoas realizarem exames importantes para a prevenção e conscientização da importância da atividade física”, ressaltou o secretário municipal de Saúde de Rio Claro Djair Claudio Francisco.

O Dia Mundial da Saúde é comemorado no dia 7 de abril e tem como objetivo a conscientização da população sobre as questões que afetam a saúde e a qualidade de vida das pessoas.

A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), órgão ligado à ONU, responsável pela orientação, acompanhamento e regulação de regras da saúde nas Nações Unidas.

Nesta data são realizados todos os anos campanhas com temas ligados a saúde, com objetivo de esclarecer a população sobre o que há de mais importante neste assunto, como prevenção, tratamento e a promoção da saúde no mundo.

Para este ano, a Organização Mundial da Saúde deu início a uma campanha sobre depressão, transtorno que pode afetar pessoas de qualquer idade em qualquer etapa da vida. Com o lema “Let’s talk” (“Vamos conversar”, em português), a iniciativa reforça que existem formas de prevenir a depressão e também de tratá-la, considerando que ela pode levar a graves consequências.

A depressão afeta cerca de 322 milhões de pessoas no mundo, segundo dados divulgados pela OMS. Em 10 anos, de 2005 a 2015, esse número cresceu 18,4%. A prevalência do transtorno na população mundial é de 4,4%. No Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema, que afeta um total de 11,5 milhões de brasileiros. Segundo os dados da OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que têm 5,9% de depressivos.

A ação no Jardim Público de Rio Claro também contará com profissionais do Centro de Apoio Psicossocial (Caps), com atividades e orientações aos interessados.