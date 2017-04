Prefeitura inaugura novas instalações da creche Arlindo Ansanello nesta quinta-feira

Creche está aumentando o atendimento de 28 para 180 crianças de zero a três anos. Município começou a reduzir lista de espera que tem mais de 1.100 nomes.

A prefeitura de Rio Claro inaugura oficialmente nesta quinta-feira (6) as novas instalações da escola municipal “Arlindo Ansanello” que passou a funcionar na Rua 11 com a Avenida 32 no bairro Santana. Com a mudança de prédio, a escola que atendia 28 crianças de zero a três anos passará a atender 180, das quais 152 estavam na lista de espera. Com a ampliação da unidade de ensino a administração municipal dá o primeiro passo para reduzir o déficit de vagas em creches que no início de janeiro tinha uma lista de espera com 1.155 nomes.

O prédio que abriga a creche pertence a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e estava cedido ao Instituto Federal de Educação de São Paulo (IFSP). Graças a uma parceria entre a prefeitura, a Unesp e o IFSP, foi possível instalar a escola no imóvel e atender as mães que precisavam de um local seguro onde deixar os filhos para poderem trabalhar. “Em menos de 100 dias de governo conseguimos inaugurar a nossa primeira creche. Vamos continuar trabalhando para que possamos fazer novas inaugurações”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.



O secretário de Educação, Adriano Moreira, comenta que reduzir o déficit de vagas em creches é uma das prioridades da administração. “Estamos buscando parcerias para abrir novas vagas em creches”, disse. Vale lembrar que tramita na Câmara Municipal o projeto de extinção da Fundação Ulysses Guimarães. Se aprovado pelos vereadores, a prefeitura pretende instalar no prédio da autarquia uma creche para atender 204 crianças.