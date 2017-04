Educação vai comprar R$ 1,2 milhão em produtos da agricultura familiar

Rio Claro vai investir mais de R$ 1,2 milhão nos próximos seis meses para a aquisição de produtos da agricultura familiar, que serão usados para enriquecer a comida servida nas escolas. A prefeitura publicou aviso de chamada pública para compra de gêneros alimentícios dos produtores familiares. O edital de aviso com orientações sobre o assunto está no Diário Oficial do dia 30 de março.

A chamada pública tem como objetivo valorizar a produção rural familiar pela aquisição de itens como banana, laranja, alface, cheiro verde, abobrinha, abóbora, brócolis, cenoura, chicória, couve, ovos, repolho, tomate, mandioca e mel, entre outros. A compra será feita prioritariamente dos produtores de Rio Claro.

Além dos agricultores familiares, podem participar da chamada pública empreendedores familiares rurais. Os recursos são do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). De acordo com as diretrizes do PNAE, os interessados devem estar organizados em grupos formais como cooperativas, associações e outras.

Os interessados em participar da chamada pública devem ficar atentos às informações do Diário Oficial. O edital completo pode ser consultado no endereço eletrônico http://licitacao.sp.gov.br. Outra opção é buscar o documento diretamente no Departamento de Alimentação Escolar, que fica no bloco 17 do Núcleo Administrativo Municipal (NAM, Rua 6, 3265, Alto de Santana) ou na Secretaria Municipal de Agricultura (Avenida 58-A, 600, Jardim América).

Os envelopes com as proposta devem ser entregues até o dia 24 de abril às 8h30 no departamento de Compras e Licitação, que fica no bloco 13 do NAM.

De acordo com o departamento municipal de Alimentação Escolar, a prefeitura serve atualmente quase 50 mil refeições por dia para mais de 34.000 pessoas entre estudantes das redes municipal e estadual, e beneficiários de projetos sociais.