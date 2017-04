O X Congresso Internacional de Educação Física e Motricidade Humana (CIEFMH) é um evento científico realizado pelo Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro.

A realização sucessiva e ininterrupta deste evento é uma referência na Educação Física e áreas afins, propiciando ampla discussão de questões interdisciplinares sobre o ser humano em movimento.

Objetivos

Reunir profissionais, de forma geral, com interesse e atuação na área de Motricidade Humana e áreas afins; Integrar e atualizar profissionais e pesquisadores provenientes do Brasil e do exterior sobre novos conhecimentos e técnicas dentro das diferentes áreas.

Público-Alvo

Alunos de graduação e pos-graduação e Profissionais e Professores de Ensino Superior da área de Saúde e Movimento Humano.

Datas Importantes – Prazo para submissão de trabalhos científicos: até 10 de Abril de 2017. Prazo para fazer sua inscrição: até 5 de Junho de 2017

Informações: www.ciefmh.com.br ( fonte – Assessoria de Comunicação e Imprensa)