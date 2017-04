Unidades de Saúde da Família oferecem atividade física oriental

Em Rio Claro as pessoas que querem praticar uma atividade física leve, mas com grandes poderes terapêuticos, têm como opção gratuita o Lian Gong

As aulas já reúnem um bom número de adeptos, mas a proposta da Fundação Municipal de Saúde é ampliar esse público na sua rede de atenção básica.

Os interessados em praticar Lian Gong ou saber mais sobre as atividades devem procurar a unidade de saúde mais próxima, no horário das 8 às 16 horas. Todas as USFs em Rio Claro possuem profissionais habilitados para ministrar o Lian Gong.

Ginástica ideal para quem não aprecia a malhação das academias. Os resultados terapêuticos e preventivos obtidos com a ginástica levaram cerca de um milhão de pessoas no mundo a praticá-la.

O Lian Gong (pronuncia-se “liam cum”) foi criado em 1974 pelo ortopedista Zhuang Yuen Ming, que uniu princípios de antigas técnicas orientais a modernos preceitos da medicina ocidental. Essa ginástica terapêutica – que funde movimentos de alongamento e de tração – demonstra eficácia na prevenção e cura de lesões relacionadas ao trabalho, que empresas e governos passaram a adotá-la. O trabalho é oferecido à rede SUS em Rio Claro por agentes comunitários. Composto por uma série de 18 exercícios, o Lian Gong combate de lombalgias a dores nas articulações. Sua prática ajuda a aliviar tensões, diminui a irritação, aumenta o tônus muscular e corrige a má postura.

A criação dessa prática deve-se a uma equipe de médicos da medicina tradicional chinesa, liderada pelo Dr. Zhuan Yuan Ming, considerado um dos cem maiores ortopedistas da medicina tradicional chinesa da atualidade. Cada movimento dos exercícios foi estudado à luz de prática clínica aliada ao conhecimento e vivência das artes corporais e marciais chinesas, incorporando os conceitos de Energia Vital, Força Interna e Foco de Atenção.