Rio Claro reduz indíces criminais pelo segundo mês consecutivo

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) realizou a divulgação dos índices criminais do mês de fevereiro, sendo verificado que o município de Rio Claro obteve pelo segundo mês consecutivo uma queda nos índices criminais, atingindo assim as metas estipuladas pelo programa São Paulo Contra o Crime, que tem o objetivo reduzir os crimes no Estado de São Paulo, através do trabalho integrado das forças de segurança.

O município de Rio Claro se destacou na redução de furtos de veículos, obtendo uma redução de aproximadamente 50% desse crime em comparação ao mesmo período do ano passado. As estatísticas revelam ainda que também ocorreu uma redução nos crimes de roubos e furtos em geral, demonstrando uma queda de 2,36% em relação aos furtos comparando o mesmo período do ano passado e uma queda de 11,7% em relação aos roubos.

Realizando um comparativo com os casos de homicídios verificou-se que no ano passado foram registrados dois casos no mês de fevereiro, enquanto que nesse ano nenhum caso foi registrado no período analisado.

O Programa São Paulo Contra o Crime é também o reconhecimento do mérito daqueles que buscam sempre as melhores práticas e resultados, tendo como objetivo principal reduzir no curto, médio e longo prazo 03 Indicadores Criminais Estratégicos em todo o Estado, a saber: roubos em geral, roubo e furto de veículos e vítimas de letalidade violenta (homicídio doloso e latrocínio).

Os resultados positivos do município de Rio Claro se devem aos esforços contínuo dos policiais militares, das ações conjuntas com a Guarda Municipal e ao Comando de Policiamento do Interior-9, que tem constantemente enviado reforços externos para atuar na cidade, através da realização de diversas operações, com apoio de viaturas de Força Tática da região.