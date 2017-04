Profissionais participam de encontro sobre primeiros socorros em odontologia

Especialistas da área de odontologia apontam que os casos de emergência mais comuns verificados nos consultórios ocorrem devido ao estresse causado pelo medo dos pacientes. Relatórios prévios dos pacientes sobre suas alergias, remédios que utilizam, doenças que já tiveram, cirurgias realizadas, histórico familiar, auxiliam na prevenção a casos extremos.

Este foi o assunto de encontro realizado pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro na manhã de sexta-feira (31) com os 61 cirurgiões dentistas e demais profissionais da rede de atendimento do programa de Saúde Bucal. Os participantes assistiram palestra sobre primeiros socorros em odontologia no dia a dia, ministrada pelo cabo PM Fábio Ricardo Thomazini, do Corpo de Bombeiros.

A atividade, realizada no Núcleo Administrativo Municipal, contou com a presença do prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, e do secretário municipal de Saúde, Djair Cláudio Francisco. “Essa integração entre os profissionais da saúde é muito importante porque permite troca de experiências e conhecimento e isso se reflete na melhoria do atendimento à população”, disse o prefeito.

O secretário destacou a importância da reciclagem e qualificação profissional. “O profissional precisa aprimorar suas habilidades e estar preparado para todos os eventos que possam a vir acontecer em seu ambiente de trabalho”, declarou.

As orientações dadas aos dentistas foram no sentido de melhor atender as emergências odontológicas no âmbito do consultório. Como profissionais da saúde, os dentistas também podem se deparar com situações de emergência em seus consultórios e clínicas. Por isso todos aqueles que compõem as equipes devem estar preparados para enfrentar situações que envolvem risco dos pacientes.