Professor da Unesp de RC conclui livro

Segundo o Prof. Garcia, a obra é introdutória, não se aprofunda como outras produções mais técnicas. Sua visão mais abrangente permite que o conteúdo atinja áreas de interesse do público de Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária, Engenharia dos Transportes, Geociências, Geografia, Planejamento Urbano e Regional, Recursos Florestais e Engenharia Florestal, conforme apresentação do e-book. Por meio de hipertexto, recorre à links no decorrer da leitura que facilitam na compreensão do texto.

O autor possui formação como engenheiro agrônomo pela Esalq/USP, assim como mestrado e doutorado na mesma universidade. Aposentado, atua como voluntário no Ceapla, unidade que desenvolve atividades de gestão sustentável dos recursos naturais.

Seu livro pode ser consultado através do link https://goo.gl/iUCjz2.

Mais informações, contato do Ceapla: 19 3526-9430 ou acesso: http://igce.rc.unesp.br/#!/unidade-auxiliar/ceapla/. ( fonte -Assessoria de Comunicação e Imprensa_