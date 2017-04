Polícia militar prende traficante de drogas em Rio Claro

Durante patrulhamento no Jardim Chervezon, os policiais avistaram uma motocicleta, sendo conduzida por uma pessoa em atitude suspeita. O condutor ao notar a aproximação da viatura empreendeu fuga, dispensando um pacote durante a fuga, sendo acompanhado e detido. Ao realizarem os procedimentos de busca e vistoriarem as imediações os policiais obtiveram sucesso em localizar o pacote dispensado contendo 55 porções de cocaína. Ao consultarem os dados pessoais do traficante, verificou-se que ele estava sendo procurado pela justiça.

Na sequência o criminoso foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça